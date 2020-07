Termovalorizzatori, Meloni: "Sono per la chiusura del ciclo dei rifiuti"

(LaPresse) - "Io ho sempre creduto nella sfida dei rifiuti zero" Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Napoli per inaugurare la nuova sede del partito a Calata San Marco, distante pochi metri dalla sede del Comune di Palazzo San Giacomo, in merito alla costruzione di nuovi termovalorizzatori, ventilata da Matteo Salvini." Se spieghiamo ai cittadini che i rifiuti differenziati possono diventare una filiera produttiva, se legassimo la tassazione sui rifiuti a quanto si differenzia, si potrebbe trasformare la spazzatura in un prodotto da vendere e generare ricchezza" ha aggiunto.