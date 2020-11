Taverna: M5S approvi subito mio ddl su trasparenza nomine

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Ho depositato un disegno di legge che impone alle aziende di far precedere la scelta su procedura selettiva che si fonda sulla trasparenza e la meritocrazia, e che di poter scegliere chi non ha i requisiti di onorabilità. E chiedo al Movimento, che non ha motivo di non farlo, di esaminare questa legge e approvarla subito". Così la senatrice M5S e vice presidente di Palazzo Madama, Paola Taverna, intervenendo all'Assemblea plenaria degli stati generali.

