Tav, Zingaretti: Non sono per tutte le grandi opere

di ect

Milano, 10 mar. (LaPresse) - "Non sono per tutte le grandi opere, ma la Tav sposta dalla gomma al ferro sia gli uomini che le merci. Quando ero piccolo si faceva i cortei per la modernità, mentre oggi c'è un ritorno indietro". Così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervistato da Fabio Fazio su Rai1.

