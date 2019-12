Tav, Virano: "Il cantiere sta seguendo il calendario previsto"

"Il cantiere di Chiomonte sta seguendo il calendario che era previsto". Così Mario Virano, direttore generale di Telt, a margine della 60esima riunione della Commissione intergovernativa sulla Tav convocata nella sala Giunta della Regione Piemonte. Sullo stato dei lavori Virano ha aggiunto che "entro l'anno era prevista la conclusione della gara sulle nicchie della Maddalena, il consiglio di amministrazione autorizzerà domani la firma del contratto, dunque parte. Sitaf ha pubblicato a novembre il bando sullo svincolo di Chiomonte e dunque parte anche questo". "È in corso di redazione la procedura per il trasferimento dell'autoporto di Susa e parte tra qualche mese l'invio alle imprese dei capitolati di gara. Dei 93 obiettivi che dovevamo rispettare nel 2019 ne abbiamo ottemperati il 92%, e ne stiamo chiudendo altri per la fine dell'anno", ha concluso.