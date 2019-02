Tav, vertice urgente a Grazioli con capigruppo e Tajani: Cav salta Sassari

di ddn/npf

Roma, 21 feb. (LaPresse) - Il presidente di FI Silvio Berlusconi è stato costretto ad annullare la tappa di questa mattina a Sassari per un incontro urgente richiesto dalle capigruppo Maria Sella Gelmini e Anna Maria Bernini e dal presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani sulla Tav. Arriverà in Sardegna per la conferenza stampa dei leader del centrodestra che si terrà oggi alle 16,45 a Cagliari.

