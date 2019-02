Tav, Tria: Se si disdicono contratti nessuno viene poi ad investire

di mbb/ntl

Roma, 25 feb. (LaPresse) - Su Tav e le infrastrutture "bisogna capire che nessuno verrà mai ad investire in Italia, con investimenti di lungo termine, se il Paese mostra un governo che cambia, non sta ai patti, cambia i patti, cambia le leggi e le fa retroattive". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, alla puntata di 'Quarta Repubblica' che andrà in onda stasera. "Queste infrastrutture sono di lungo termine - ha aggiunto Tria - non si può pensare che questo Governo cade, viene un nuovo governo e disdice tutti i contratti".

