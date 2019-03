Tav, Tria: Ci sono accordi, vediamo se cambiano. Io resto mia idea

di npf

Roma, 12 mar. (LaPresse) - "Non si può prevedere niente, basta guardare i fatti. Ci sono degli accordi e delle leggi, si vedrà se si cambieranno o no. Io sulla Tav ho espresso la mia opinione e non la cambio". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, a margine dell'Ecofin a Bruxelles.

