Tav, Transalpine: Voto Senato rafforza dinamica irreversibile dell'opera

di lcr

Milano, 7 ago. (LaPresse) - "Visto dalla Francia, il voto sulle mozioni sulla Tav al Senato in Italia ha rafforzato la dinamica ormai irreversibile di questo grande cantiere europeo al servizio degli interessi economici ed ecologici dei nostri territori. Siamo lieti che una grande maggioranza di italiani e l'insieme dei principali partiti politici nel paese, ad eccezione del M5S, mostrino la loro volontà di andare avanti". Lo dice a La Presse Stéphane Guggino, delegato generale del Comitato per la Transalpina Lione-Torino, che riunisce gli attori pubblici ed economici della parte francese della Tav, commentando il voto al Senato in cui non è passata la mozione contro la Torino-Lione dei Stelle ed è stata approvata quella del Pd con il sostegno della Lega e del centrodestra.

