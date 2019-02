Tav, Toninelli: Tria dimentica contratto governo, a quello dovrà attenersi

di dab

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "L'unico cantiere fermato, non bloccato, oggi in Italia è quello Tav. Quello che Tria si è dimenticato è che c'è un contratto, che lo vincola, che dice 'ridiscutere tutto il progetto', e a quello il ministro Tria dovrà attenersi". Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, a 'Zapping', su Radio1. "Per l'instabilità economica, invece, Tria deve guardare ai governi precedenti, non a noi", aggiunge.

