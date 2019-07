Tav, Toninelli: Se io ministro blocchi stradali Salvini non blocca ong

di dab

Milano, 22 lug. (LaPresse) - "Rispondo con una battuta, se io sono il ministro dei blocchi stradali, è come dire che Salvini è il ministro che non blocca le ong". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, a margine di un evento in Sicilia, replicando alle parole pronunciate poche ore prima dal collega titolare dell'Interno.

