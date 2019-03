Tav, sistema imprese: Pressioni su governo per realizzazione opera

di vln

Torino, 7 mar. (LaPresse) - I rappresentanti del sistema delle imprese, del lavoro, della cooperazione e delle professioni di Torino e del Piemonte si incontrano oggi alle 13.30 per esaminare la situazione creatasi dopo la posizione di stallo nella quale si trova il Governo nei confronti della realizzazione Tav Torino-Lione. "Visto l'atteggiamento del Governo - fanno sapere le 33 associazioni - saranno valutate iniziative in relazione alla necessità di esercitare una forte e adeguata pressione sull'esecutivo, sulle istituzioni e sui decisori pubblici per assicurare la realizzazione dell'opera secondo il progetto da tempo approvato e cofinanziato dall'Unione Europea".

