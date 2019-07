Tav, Salvini: Violenza in Val Susa non resterà impunita

di vln/scp

Milano, 26 lug. (LaPresse) - Eventuali episodi di violenza nella manifestazione No Tav in Val Susa "non saranno tollerati". Lo ha ribadito il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della visita al Cpr a Milano. "Spero che ci sia tanta gente, mamme, papà bambini a volto scoperto e disarmati - ha detto -, l'importante è manifestare le proprie idee cantando, fischiando e ballando, ma a volto scoperto e a mani nude. Ci saranno almeno 500 agenti sul posto, conto che tutti usino la testa. Siamo in democrazia, ognuno è libero di dire quello che vuole, se ci fosse un solo episodio di violenza non resterà impunito. Se qualcuno cominciasse a fare casino, ad attaccare, bruciare, minacciare e insultare, nessuno resterà a guardare. Spero che sia una bella, pacifica e affollata manifestazione, ma non sarà tollerato alcun episodio di violenza".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata