Tav, Salvini: Piena fiducia in Conte, per noi l'opera va fatta

di dab

Roma, 3 mar. (LaPresse) - "Piena fiducia in Conte sulla Tav. Sono certo che troveremo una soluzione insieme. È un'opera importante, per noi va fatta, come chiedono cittadini e imprese". Lo dichiara in una nota il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

