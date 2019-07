Tav, Salvini: Partiti del no sempre meno, meglio tardi che mai

di lrs

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Abbiamo convinto il presidente del Consiglio che servono treni veloci, sicuri, meno inquinanti. Fortunatamente i partiti dei no sono sempre di meno. Bene il sì alla Tav, se avessero ascoltato la Lega sarebbe arrivato un anno fa ma meglio Tardi che ma". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un video su Facebook. "Mi permetto di dire che è un premio alla cocciutaggine, alla lealtà, alla pazienza. Sono valori in politica ancora oggi", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata