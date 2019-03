Tav, Salvini: Oggi nessun vertice, ne parliamo lunedì non per disfare

di dft/npf

Roma, 8 mar. (LaPresse) - "Oggi nessun vertice. Ne parliamo lunedì. Io sono per fare non per disfare". Così Matteo Salvini a margine di una conferenza stampa a chi gli chiedeva conto della Tav.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata