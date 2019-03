Tav, Salvini: Italiani chiedono futuro, andare avanti e finire buco

di npf

Roma, 7 mar. (LaPresse) - "Essendo stato fino alle tre di notte a parlare di tav ribadisco che gli italiani meritano e si aspettano crescita e futuro. Io voglio un Paese che va avanti e non che torna indietro. Se ho speso dei soldi per scavare un buco preferisco spenderne altri per finirlo non per riempirlo". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando a Potenza.

