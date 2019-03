Tav, Salvini: Chiedere più impegno a Francia e Ue ma andare avanti

di npf/dft

Roma, 7 mar. (LaPresse) - "Sicuramente ci sono stati degli accordi in passato firmati in maniera opinabile, la Francia che paga troppo poco, quindi è giusto chiedere maggiore impegno alla Grancia e maggiore impegno all'Europa. Ma se mi chiedete se la Lega è per chiudere baracca e burattini o andare avanti la Lega è per andare avanti". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini intervistato al tg2. Quanto ai rapporti con il M5S, ha aggiunto, "ogni tanto si discute, è giusto farlo e poi si decide nel nome del buon senso".

