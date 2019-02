Tav, Ramella: Non è inutile, ma passeggeri non giustificano investimento

di abf /npf

Roma, 13 feb. (LaPresse) - "È sbagliato dire che il progetto è inutile, perché ha dei benefici. Ma i passeggeri sono troppo pochi per giustificare questo investimento. Ci sono circa 600mila passeggeri sulla linea e rimangono lontani dal livello minimo". Lo ha detto il professore Francesco Ramella, in audizione alla Commissione Trasporti alla Camera sull'analisi costi-benefici per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata