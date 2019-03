Tav, Paita (Pd): Presentiamo mozione di sfiducia per Toninelli

Roma, 1 mar. (LaPresse) - "Presenteremo una mozione di sfiducia per Toninelli che ha bloccato i cantieri in tutta Italia, ha preso in giro gli italiani e per essere stato di fatto commissariato". Lo dichiara la capogruppo dem in commissione Trasporti Raffaella Paita.

"Il 3 febbraio (1 mese fa) Di Maio aveva definito la minitav una ‘super cazzola'. Oggi apprendiamo che Conte (Mascetti?) sposa la linea minitav dettata dalla Lega. Un progetto che non esiste - aggiunge - Nulla di più assurdo e falso. Nuove approvazioni, ripristino dei lavori già fatti, perdita di finanziamenti, imprese in ginocchio, lavoratori lasciati a casa e tanto tempo perso per salvare la faccia al governo dopo che il M5S ha straperso le regionali".

