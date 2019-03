Tav, p.Chigi: Trascorsi anni, verificare convenienza dell'opera

di npf

Roma, 7 mar. (LaPresse) - "A distanza di vari anni dalle analisi effettuate in precedenza e, in particolare, alla luce delle più recenti stime dei volumi di traffico su rotaia e del cambio modale che ne può derivare, sono emerse criticità che impongono una interlocuzione con gli altri soggetti partecipi del progetto, al fine di verificare la perdurante convenienza dell'opera e, se del caso, la possibilità di una diversa ripartizione degli oneri economici, originariamente concepita anche in base a specifici volumi di investimenti da effettuare nelle tratte esclusivamente nazionali". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi dopo il vertice di governo di questa notte sulla Tav.

