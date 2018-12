Tav, Olivetti (Cigl): Di Maio e Conte promesso risposte prima di Europee

di dab/npf

Roma, 5 dic. (LaPresse) - "Non possiamo esprimere soddisfazione dopo l'incontro di stamattina con il governo. Abbiamo ricevuto assicurazioni dal ministro Di Maio e dal premier, Giuseppe Conte, che sono quelle di aver predisposto una analisi costi benefici che loro definiscono non ideologica e non politicizzata, che darà un risultato preliminare entro dicembre e poi sarà sottoposto all'attenzione dei francesi.

Altro appuntamento che ci hanno dato è che una decisione sarà presa prima delle elezioni europee. Quindi dei tempi ci sono e noi li aspettiamo al varco". Lo dice Annamaria Olivetti, Fillea-Cgil, dopo l'incontro tra governo, parti sociali e imprenditori torinesi a Palazzo Chigi sulla TAV.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata