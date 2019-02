Tav, Mulè (FI): Governo non ha forza di assumersi responsabilità-2-

di npf

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Hanno perso altro tempo - ha aggiunto Mulè- e messo a rischio i fondi europei, i posti di lavoro, lo sviluppo del Paese. La verità è che vogliono bloccare la Tav e cercano giustificazioni plausibili che non possono esistere perché esistono, ad esempio, 25,5 km di galleria e loro dicono che non è stato scavato un centimetro. E infatti le immagini di Salvini col caschetto mandate in onda poche settimane fa non arrivavano dalle gallerie della Tav ma dalla stazione orbitante sulla Luna. Chi è al governo non solo mistifica la realtà, ma voterà una mozione specchio della loro incapacità: ancora una volta non hanno la forza di dire Sì o No, di prendere una posizione e assumersi le loro responsabilità. Noi di Forza Italia non abbiamo dubbi: si faccia la Tav e si smetta questa pagliacciata".

