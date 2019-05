Tav, movimento NoTav: Elezioni non ci hanno mai spaventato

di lrs

Milano, 28 mag. (LaPresse) - "Le elezioni non ci hanno mai spaventato in tutti questi anni e nemmeno questa volta, nonostante alcuni titoli di giornale e dichiarazioni di politici che ci tengono in maniera particolare a legare il voto con la forza del movimento NoTav". Lo si legge in una nota del movimento NoTav. "Il nostro movimento e la nostra Valle si dimostrano - aggiungono - ancora una volta popolari, in quanto composti in maniera trasversale dal 'popolo' e attenti alle dinamiche che più ci riguardano da vicino". Le elezioni amministrative - sostengono ancora i NoTav - "sono una cartina di tornasole della vita politica in Valle, contaminata dal movimento senza dubbio. E qui i dati sono ben diversi visto che le amministrazioni notav si sono praticamente riconfermate, con l'aggiunta di una vittoria significativa a Bussoleno e Giaglione e la perdita, purtroppo, invece di Susa. Una politica chiara sul territorio che premia chi si batte contro il Tav per salvaguardare la nostra Valle e soprattutto per collaborare insieme per un futuro diverso, sostenibile e innovativo, che guardi al benessere di tutti e non agli interessi di pochi".

