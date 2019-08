Tav, Morra: Alcuni erano contro ma oggi indossano vestito incoerenza

di dab

Milano, 7 ago. (LaPresse) - "Alcuni che una volta avrebbero indossato questa cravatta No Tav, oggi l'hanno cambiata con il vestito dell'incoerenza. Non io, non noi, che eravamo, restiamo e saremo No Tav". Lo scrive sui suoi canali social il senatore M5S e presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, dopo il voto dell'aula di Palazzo Madama sulle mozioni in merito alla Torino-Lione.

