Tav, Molinari: Mozione M5S? Non atto ostile a Lega ma sfiducia a Conte

di dab

Milano, 29 lug. (LaPresse) - "Se il M5S presenta una mozione contro la Tav, di fatto sfiducia il suo premier. Facciano chiarezza". Lo scrive sul suo profilo Facebook ufficiale il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Che in un video posta il suo intervento al 'Tg1'. "Se il M5S vuole sfiduciare il premier che ha indicato, lo dica molto chiaramente, in quanto Conte la scorsa settimana non ha lasciato dubbi sul fatto che la Torino-Lione si finirà - sottolinea l'esponente del Carroccio -. Per questo una mozione sul tema non è un atto ostile alla Lega, ma un atto ostile contro Conte".

