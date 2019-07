Tav, M5S: Mozione in Parlamento per fermarla, sì è regalo a Macron

di lrs

Milano, 27 lug. (LaPresse) - "Ieri al Senato è stata depositata la mozione del Movimento 5 Stelle che impegna il Parlamento a bloccare la realizzazione del Tav Torino-Lione. Rispettiamo così l'impegno preso subito dopo il recente annuncio del Presidente Conte sul fatto che nei colloqui con Francia e Ue non sia riuscito a fermare l'opera. Il premier ha detto chiaramente che solo il Parlamento potrebbe adottare una decisione unilaterale per fermare il Tav". Così in un post pubblicato sul Blog delle Stelle. "Bene, chi vuole mettere la faccia e la firma su un'infrastruttura del tutto inutile, fuori dalla storia e negativa sul piano finanziario e ambientale, deve farlo dentro il Parlamento, l'organo sovrano eletto dai cittadini. Chi vuole fare un regalo a Macron - si trova ancora scritto - allora dica sì alla Tav".

