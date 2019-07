Tav, Grillo: Molto scontento della situazione, ma decide Parlamento

di dab

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Tav: il senso di questa opera inutile lo abbiamo sotto gli occhi tutti quanti. Sono molto scontento della situazione che si è venuta a creare". È il messaggio, pubblicato su Facebook, con cui Beppe Grillo presenta il suo ultimo post del blog personale, dedicato proprio alla Torino-Lione. "Ci sono giornali che mi descrivono 'furioso con Conte' ed 'incapace di riconoscere il mio Movimento': l'ho addirittura 'confidato a persone' che mi sono vicine - scrive il garante M5S -. Si chiamano 'argomenti fantoccio', le creature di menti fantasiose come un pacchetto di sottilette mezzo aperto. Funziona così: uno dice che i pomodori sono molto buoni, il fabbricatore di fantocci parla della recente notizia di un avvelenamento da pomodori in scatola, che ha fatto fuori un'intera famiglia. In questo modo i servetti non hanno negato/confutato la bontà dei pomodori però ne hanno immerdato l'anima. Questo è un argomento fantoccio, come quello che 'Beppe Grillo è furioso con Conte' (non vorrei darmi l'importanza dei pomodori, sia chiaro)". Il comico genovese spiega: "La stessa Tav è un fantoccio dell'idea di futuro, ma non deve diventarlo la democrazia".(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata