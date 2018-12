Tav, Grillo: Ci guadagnano solo costruttori, non è progresso

di ect

Milano, 7 dic. (LaPresse) - "Ci guadagnerà soltanto chi la costruirà" e i sostenitori della Torino Lione "confondono il progresso con lo sviluppo". Così in un post Beppe Grillo riferendosi alle recenti manifestazioni per la Tav. "E' curioso come, a difendere un buco mai fatto in val di Susa, troviamo persone che riferiscono di appartenere a tutto lo spettro delle realtà produttive - scrive -. Dal piccolo artigiano al medio-industriale i nuovi borghesi trovano un vessillo assolutamente futuristico sotto il quale riunirsi".

