Tav, Grillo: Ci guadagnano solo costruttori, non è progresso-2-

di ect

Milano, 7 dic. (LaPresse) - Per Grillo la Torino - Lione "non è una bandiera, neppure una coccarda oppure un trattato di qualche parruccone: è una realtà fisica enorme, costosa e inquinante" e "la parola 'progresso' implica una 'nozione sociale' di miglioramento della qualità della vita. Qualcosa che nulla c'entra con la Tav, per ragioni che siamo stufi di ripetere e che, ripetendole, ci si stufa senza ne progresso e ne sviluppo". Grillo attacca: "Fare qualcosa di inutile e costoso crea un senso di rassicurazione in molte persone. E' lo status symbol a costo zero".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata