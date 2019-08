Tav, Grillo a leader No Tav: Non avere numeri non significa tradire

di dab

Milano, 7 ago. (LaPresse) - "La pacatezza ostentata non cambia il senso alle parole che ha usato: tradimento. Il Movimento vi ha tradito, ha tradito la Val di Susa, il Movimento No Tav e sopratutto tradito e deluso Alberto Perino. Tradire, anche se non è un termine di moda, significa qualcosa come passare dalla parte dell'avversario. La sua è una pacatezza ipocrita che fa l'occhiolino a chi si è dimenticato cosa significhi quella parola. Non avere la forza numerica per bloccare l'inutile piramide non significa essersi schierati dalla parte di chi la sostiene. Il mainframe che vuole la Tav come feticcio di un sole dell'avvenire lo conosco bene, ma non avrei mai immaginato che lei avrebbe provincializzato, anche cerebralmente, la lotta contro queste opere inutili e dannose". Lo scrive su Facebook il garante e co-fondatore del M5S, Beppe Grillo, in un post intitolato 'Il Perinone', in risposta ad Alberto Perino, uno dei leader storici del movimento No Tav.(Segue)

