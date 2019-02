Tav, Garavaglia: Lega non ha cambiato idea

di ntl/npf

Roma, 21feb. (LaPresse) -"La Lega non ha cambiato idea sulla Tav". Così il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia uscendo da palazzo Chigi, interpellato dai cronisti sulla Tav. E a chi gli chiedeva della possibilità che il Carroccio voti con Pd e Fi a favore nell'opera nell'aula della Camera: "Quella è politica, non me ne occupo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata