Tav, fonti Mit: Avvisi italiani solo invito a presentare candidature

di dab

Milano, 25 giu. (LaPresse) - "In merito al Tav Torino-Lione, per ciò che concerne gli avvisi di manifestazione di interesse sul lato italiano, questi sono soggetti alle medesime cautele già previste per quelli pubblicati a marzo per il versante francese, ossia la limitazione al solo invito a presentare candidature, il preventivo avallo degli Stati all'avvio della fase successiva dei capitolati e infine l'inserimento della facoltà di rinuncia senza oneri né per Telt, né per gli Stati". È quanto fanno sapere fonti del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata