tav, fonti M5S: Movimento resta fermo su no a opera

di npf

Roma, 7 mar. (LaPresse) - "No" alla Tav. Dopo il vertice di governo di questa notte e in vista dell'assemblea dei gruppi di questa sera non cambia la posizione del M5S sull'Alta velocità Torino-Lione. Il "no", secondo quanto viene riferito, viene ribadito anche in queste ore, nonostante le insistenze a sbloccare l'opera da parte dell'alleato leghista.

