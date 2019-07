Tav, fonti M5S: C'è asse Pd-Lega-Berlusconi, noi contrari e coerenti

di lrs

Milano, 27 lug. (LaPresse) - "C'è un asse Pd-Lega-Berlusconi a favore della Tav, lo stesso asse che è a favore dei finanziamenti a pioggia a giornali di partito. Lo stesso che cambiò la legge elettorale per non farci governare con il 51%. Non ci sorprende. Ora sta venendo di nuovo allo scoperto. Noi restiamo per il no all'opera, sempre coerenti". Così fonti M5S.

