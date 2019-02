Tav, Foietta: Analisi è collazione di atti ideologici

di vln/lrs

Milano, 12 feb. (LaPresse) - L'analisi costi-benefici sulla Tav "è di una debolezza totale, è una collazione di atti ideologici non suffragata da elementi tecnici e con errori marchiani" Così Paolo Foietta, commissario di governo per la Torino Lione, commenta a LaPresse il documento pubblicato oggi sul sito del Mit. "Soprattutto i costi - aggiunge - sono del tutto sopraelevati in modo non accettabile". Questo documento dimostra, secondo Foietta, che l'unica soluzione è tornare a una "decisione politica, dato che gli elementi tecnici sono deboli e contorti che non hanno significato".

