Tav, Foietta: Analisi costi-benefici è documento omertoso

di vln/lrs

Torino, 14 feb. (LaPresse) - L'analisi costi-benefici del governo "è un documento omertoso perché dà numeri ma non spiega il processo per cui si è arrivati a quella cifra". Così il commissario di governo sulla Torino-Lione, Paolo Foietta, in conferenza stampa nel suo ultimo giorno da Commissario in cui presenta il documento di lettura critica all'analisi pubblicata dal Mit. Foietta ha parlato di un documento "strano in cui i numeri non tornano" e in cui sono evidenti "errori macroscopici". Da qui la volontà di pubblicare sul sito dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione la sua 'lettura critica' che sarà anche messa a disposizione del governo e della struttura tecnica di missione del Mit. "Ribadisco la mia piena disponibilità, anche dopo l'mminente fine del mio mandato (domani 15 febbraio, ndr) - spiega Foietta - al confronto e alla discussione di merito su tutti gli argomenti trattati". Il rapporto è stato inviato il 14 febbraio alla presidenza del Consiglio dei ministri e al Mit.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata