Tav, FI: Inammissibili altri rinvii, sul trattato voti il Parlamento-2-

di npf

Roma, 8 mar. (LaPresse) - "Altre vie non sono percorribili, nemmeno quella di ridiscutere il progetto - aggiunge Bernini - Con quale faccia il governo, che prima ha preso a schiaffi l'Europa e poi anche la Francia, ora chiede proprio a loro di ridiscutere l'accordo sulla base dell'analisi costi-benefici della commissione Ponti, redatta peraltro in spregio a tutti i parametri europei? L'Ue ha concesso i finanziamenti alla Tav sulla base di un'altra analisi costi-benefici, quella del 2011, che fu firmata anche dall'Italia, e non c'è motivo che, con l'opera già avviata, faccia marcia indietro".

