Tav, Dibba condivide su Fb parole Morra: No a Partito Grandi Opere

di lrs

Milano, 27 lug. (LaPresse) - "La penso esattamente come lui". Così Alessandro Di Battista in un post su Facebook dedicato alla Tav, in cui riporta l'intervento già pubblicato da Nicola Morra del M5S, dove si trova scritto, tra l'altro: "Il Tav in Val di Susa non serve ai cittadini italiani, non serve ai cittadini europei. Potrebbe servire alle imprese che lo dovessero realizzare, alle banche d'affari che stanno dietro quelle aziende. Serve, sicuramente, al Partito (Unito e senza frontiere, trasversale e transnazionale) delle Grandi Opere. A questo io non ho mai aderito".

