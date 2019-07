Tav, Di Maio: Piena fiducia in Conte, grazie per quanto sta facendo

di dab

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "In queste ore sento dire che sto smentendo il presidente Conte. Ho piena fiducia in Giuseppe Conte e lo ringrazio per quello che sta facendo". Lo dice il vicepremier e capo politico M5S, Liugi Di Maio, in un video su Facebook.

