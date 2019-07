Tav, Di Maio: Parlamento può fermare Torino-Lione, governo non più

di dab

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Nel suo video Conte ha spiegato che come governo non possiamo fare più niente per fermare il Tav Torino-Lione. Ma ci ha anche spiegato che solo il Parlamento può tornare indietro a livello unilaterale. Ed è quello che abbiamo sempre sostenuto". Così il vicepremier e capo politico M5S, Liugi Di Maio, in un video su Facebook.

