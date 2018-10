Tav, Di Maio: "È un'opera che si fa per spendere soldi". Gli imprenditori: "Non ha capito nulla"

"Noi non siamo contro il Tav a prescindere". Così il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, a Torino, a margine del tavolo Comital in corso in Regione Piemonte, dopo l'approvazione in consiglio comunale dell'odg dei 5 stelle in cui si chiede alla giunta e alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, di impegnarsi a con il governo sullo stop alla linea ferroviaria Torino-Lione. "Stiamo dicendo soltanto che si devono spendere soldi per fare le opere e non si devono fare le opere per spendere soldi - ha rimarcato il vicepremier - per quanto riguarda la mobilità, soprattutto in alcune regioni che non hanno treni e soprattutto per il trasporto merci, la tecnologia del Tav la sfrutteremo. Il tema è la Torino-Lione, che è un'opera che si fa per spendere soldi". E a proposito della Torino-Lione Di Maio ha aggiunto: "Non si fanno investimenti, qui si fanno opere per spendere denari. Utilizziamo quei denari per esempio per fare la metro due a Torino, utilizziamo quei denari per rilanciare le infrastrutture su questo territorio che ne ha bisogno", ha proposto.

Sulla questione è intervenuto anche il vicepremier leghista, Matteo Salvini. La Tav alla fine si farà come è successo con la Tap? "Ci sono degli esperti, degli ingegneri, degli economisti che stanno ragionando, numeri alla mano, su quanto costa e quanto aiuta. Noi l'abbiamo sempre sostenuta ma, quando io firmo un accordo, sono solito mantenere l'impegno che prendo. Se mi sono impegnato a rispettare l'esame costi-benefici, che magari può smentire le mie convinzioni del passato, io rispetto questi esiti", ha detto a margine dell'assemblea di Confitarma, a Roma. "Sulla Tap - ha aggiunto - ero convinto, come sulla Pedemontana e sul Terzo valico, che i benefici fossero maggiori dei costi. Sulla Tav aspetto di avere altrettante certezze". E su un eventuale referendum sulla Torino-Lione, Salvini ha risposto: "No, c'è un governo che si prende le responsabilità di quello che si fa e non si fa".

Sulla protesta degli industriali all'odg approvato dal Comune di Torino contro il Tav, Di Maio ha poi precisato: "Credo che ci sia un grande malinteso. Si pensa che si vogliano togliere soldi per investimenti alla città di Torino e alla regione. Questo è sbagliato perché vogliamo recuperare soldi per investire laddove serve". Il blocco dei lavori sul Tav "è legato al contratto di governo. Porteremo avanti l'analisi costi e benefici. Sono tranquillo perché a Torino il 5 stelle da sempre è stato critico con il Tav. E in contrattazione con la Lega e con il vicepremier Salvini quando abbiamo scritto il contratto di governo abbiamo inserito la ridiscussione del progetto Tav", ha concluso il vicepremier pentastellato.

Gli ha risposto Corrado Alberto, presidente di Api Torino, Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia: "Il ministro Di Maio non ha capito nulla di quanto è accaduto lunedì in Consiglio Comunale a Torino e di cosa si sia discusso. Ci preoccupa che questa infrastruttura non si faccia. Non c'è e non ci può essere scambio fra la Tav e la metropolitana di Torino: sono entrambe infrastrutture essenziali per il nostro territorio. Piuttosto è preoccupante come vengano buttati via soldi in una società decotta come Alitalia. Di Maio stia tranquillo, gli imprenditori sanno bene distinguere fra investimenti e sperperi", ha concluso Alberto.

All'attacco anche il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino: "Le parole del ministro Di Maio sui finanziamenti per il Tav sono pura propaganda: quelli non sono soldi mutuabili da una parte o dall'altra. Bisogna smetterla con questo gioco demagogico di contrapporre il trasporto locale con le grandi opere. Ho visto il ministro Di Maio brindare davanti a un classico Frecciarossa a Marcianise, magari un giorno potrà venire a brindare davanti a un Frecciarossa diretto a Lione", ha concluso.

I 22 sindaci della Valle di Susa e della cintura metropolitana di Torino che partecipano ai lavori dell'Osservatorio per l'asse ferroviario della Torino-Lione, hanno scritto una lettera al governo. La Tav Torino-Lione è "importante per spostare le merci dai tir alla ferrovia e per lo sviluppo integrato del trasporto locale e dell'economia del Nord Ovest". La nota è stata indirizzata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti e al ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, ai quali i sindaci firmatari chiedono "di essere ascoltati così come lo siamo stati in Osservatorio, anche se non tutti siamo pregiudizialmente sfavorevoli o favorevoli alla Nuova Linea Torino-Lione. E chiediamo che il governo venga in Osservatorio ad ascoltare la voce degli amministratori locali che sono per il dialogo costruttivo: l'Osservatorio è la sede del confronto e le sedi di confronto non si devono chiudere".

