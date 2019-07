Tav, Di Maio: Non ci arrendiamo, noi pensiamo a Paese e no regali Macron

di lrs

Milano, 27 lug. (LaPresse) - "Noi non ci arrendiamo! Noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron". Così su Facebook il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio, sulla Tav, dopo il post sul Blog delle Stelle, dal titolo 'No a un'opera inutile e dannosa, no ad un altro regalo a Macron: la mozione del MoVimento 5 Stelle per fermare la Tav'.

