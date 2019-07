Tav, Di Maio: No forte, convinto, deciso. Di quelli che fanno bene

di dab

Milano, 23 lug. (LaPresse) - "Questo è un no forte, convinto, deciso. Uno di quei no che fanno bene. Sappiamo di stare dalla parte giusta della storia. Qui lo sviluppo non c'entra un bel nulla, qui gli interessi sono altri". Lo scrive il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in un post su Facebook, dopo le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla Tav.

