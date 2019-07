Tav, Di Maio: No alla Torino-Lione, Conte detto che deciderà Parlamento

di dab

Milano, 23 lug. (LaPresse) - "Ho ascoltato attentamente le parole del presidente Conte, che rispetto. È stato chiaro, ora è il Parlamento a doversi esprimere. Sarà il Parlamento, nella sua centralità e sovranità, che dovrà decidere se un progetto vecchio di circa 30 anni e che sarà pronto tra altri 15, risalente praticamente alla caduta del muro di Berlino, debba essere la priorità di questo Paese. Sarà il Parlamento ad avere la responsabilità di avallare un progetto prevalentemente di trasporto merci (e sottolineo trasporto merci) mentre non esiste ancora l'alta velocità per le persone in moltissime aree del Paese". Così il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in un post su Facebook intitolato 'No alla Tav Torino-Lione', dopo le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla Tav. "Sarà il Parlamento a dover decidere se è più importante la tratta Torino-Lione, cioè se è più importante fare un regalo ai francesi e a Macron, piuttosto che realizzare, ad esempio, l'alta velocità verso Matera, capitale europea della cultura, o la Napoli-Bari", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata