Tav, Di Maio: Lega fatto battaglie contro e ora a favore, chiediamoci perché

di dab

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "La Lega ha fatto le battaglie in Val di Susa contro la linea Torino-Lione. Poi, tutto d'un tratto sono diventati a favore e la celebrano coem il simbolo del progresso. Beh, chiedetevi il perché. Non sta a me dirlo, ma chiediamocelo perché tutto d'un tratto questi partiti hanno cambiato idea". Così il vicepremier e capo politico M5S, Liugi Di Maio, in un video su Facebook. "Noi non abbiamo cambiato idea e faremo valere il più possibile questo 33%, che però non è il 51", aggiunge.

