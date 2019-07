Tav, Di Maio: In Parlamento vogliamo andare, ma con forza del 33%

di dab

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Noi in Parlamento vogliamo andare, ma con la forza del 33%. Perché il 4 marzo abbiamo preso il 33%". Così il vicepremier e capo politico M5S, Liugi Di Maio, in un video su Facebook. "Abbiamo sempre detto che la priorità non è mettere soldi nella Torino-Lione ma nelle opere da nord a sud", aggiunge.

