Tav, De Micheli: Serve a tutta Europa

di ect

Milano, 1 lug. (LaPresse) - "Investimento sul ferro punto chiave per gli spostamenti in italia e in Europa. La Tav serve a tutta Europa, non solo a Torino o a Lione". Così la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ad Agorà Rai su Rai Tre.

