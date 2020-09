Tav, De Micheli: "Non nomineremo Commissario ma coordinatore di tavolo compensazioni"

(LaPresse) "Non nomineremo il Commissario Tav ma ho fatto una proposta al presidente del Consiglio per nominare il Coordinatore del tavolo per le compensazioni dei Comuni". Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli a margine della cerimonia di abbattimento di due diaframmi per il Terzo Valico. "Nel giro di qualche giorno avremo la conferma e lo comunicherò al presidente della Regione Piemonte Cirio" ha aggiunto.