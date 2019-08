Tav, Corrao (M5S): Non ho mai creduto alla Lega e a Salvini

di msr/dab

Bruxelles (Belgio), 7 Ago. (LaPresse) - "Io alla Lega nord e ad uno come Salvini non ho mai creduto, neanche per un minuto". Così l'eurodeputato del M5S, Ignazio Corrao, in un lungo post su Facebook. "Ho avuto la fortuna, da parlamentare europeo, di non dover avere mai nulla a che fare con loro (a Bruxelles sono sempre venuti in vacanza retribuita, senza mai partecipare realmente ai lavori) e non ho mai lesinato critiche nei confronti di questo partito padano scissionista e antimeridionalista (diventato nazionalista per via dei sondaggi) che è quanto di più vecchio e compromesso esista nello scenario politico italiano", scrive Corrao che dice poi di aver compreso "i buoni propositi che hanno condotto i miei colleghi a Roma a sedersi al tavolo con costoro" portando a "risultati buoni come il Reddito di Cittadinanza, la riforma della giustizia e lavoro e la legge anticorruzione" rispetto "agli enormi svantaggi conseguenti all'essere associati a costoro". Per Corrao si potrebbero "scrivere libri interi per descrivere tutto ciò di sbagliato che c'è nella Lega nord e degli errori nel nostro rapporto di governo con loro, in ogni momento e per ogni provvedimento". Di sicuro però "una cosa è definitivamente emersa in modo chiaro: qualsiasi occasione in cui c'è da difendere l'ancién regime e determinati interessi particolari, si dimostra come l'occasione in cui la leganord si mette a disposizione del sistema stesso, esattamente come hanno sempre fatto i vari partiti del cemento, degli affari, della distruzione e delle voragini di bilancio (il Pd ad esempio oggi ha perso una grande occasione per dare un segnale di cambiamento, confermandosi per quello che purtroppo è)" aggiunge l'eurodeputato siciliano. (Segue)

