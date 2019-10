Tav, Conte: Progetto prosegue, non si può interrompere

di lcr/lrs

Torino, 22 ott. (LaPresse) - "Il progetto del Tav prosegue, non ci sono spazi per metterlo in discussione e interromperlo". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Torino in conferenza stampa dopo la riunione dedicata al tema 'Area di crisi industriale complessa' a Torino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata